Valleiry

Marché de Valleiry centre-ville

rue de la gare Valleiry Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 08:30:00

fin : 2026-05-12 12:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Le marché s’étend dans la rue de la gare et une partie de la rue Paul Chautemps. Il regroupe les maraîchers et les petits producteurs du Genevois. Vous y trouverez aussi des étals de produits manufacturés.

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rue de la gare Valleiry 74520 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 04 30 29

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English :

The market covers the rue de la gare and part of the rue Paul Chautemps. It brings together market gardeners and small producers from the Genevan area. You’ll also find stalls selling manufactured goods.

L’événement Marché de Valleiry centre-ville Valleiry a été mis à jour le 2024-05-06 par Office de Tourisme des Monts du Genevois