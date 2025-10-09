Marché de Vesoul Vesoul
Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Le marché de Vesoul, l’un des plus grand de l’est de la France, a lieu tous les jeudis et samedis matins.
Le marché du jeudi a lieu place de la République et s’articule autour des halles, reliant les étals du marché aux commerces du centre-ville, dans une logique de dynamique commerciale. Cette nouvelle implantation libère la place Pierre-Rénet pour offrir des emplacements de stationnement gratuits.
Le marché du samedi est recentré sur les halles (marché alimentaire et marché aux fleurs). .
Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 70 15
