Marché de Vesoul Vesoul

Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-10-09 08:00:00

fin : 2025-10-25 13:00:00

2025-10-09 2025-10-11 2025-10-16 2025-10-18 2025-10-23 2025-10-25 2025-10-30 2025-11-01 2025-11-06 2025-11-08 2025-11-13 2025-11-15 2025-11-20 2025-11-22 2025-11-27 2025-11-29 2025-12-04 2025-12-06 2025-12-11 2025-12-13

Le marché de Vesoul, l’un des plus grand de l’est de la France, a lieu tous les jeudis et samedis matins.

Le marché du jeudi a lieu place de la République et s’articule autour des halles, reliant les étals du marché aux commerces du centre-ville, dans une logique de dynamique commerciale. Cette nouvelle implantation libère la place Pierre-Rénet pour offrir des emplacements de stationnement gratuits.

Le marché du samedi est recentré sur les halles (marché alimentaire et marché aux fleurs). .

Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

