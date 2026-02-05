Marché de Viens Viens
Marché de Viens Viens mercredi 1 avril 2026.
Marché de Viens
Allée des Platanes Viens Vaucluse
Début : Mercredi 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-10-31 12:00:00
2026-04-01
Tous les mercredis matin, un marché de saison, aux couleurs, parfums et saveurs du Midi.
Allée des Platanes Viens 84750 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 75 20 02 commune-de-viens@wanadoo.fr
English :
Every Wednesday morning, a seasonal market, with the colours, perfumes and flavours of the South of France.
