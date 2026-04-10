Méobecq

Marché de village et randonnée pédestre

Place de l’église Méobecq Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le comité des fêtes vous propose son marché et sa randonnée de printemps.

Le comité des fêtes vous propose son marché de village avec produits locaux et régionaux, créateurs et artistes. pain cuit au four à pain et animation toute la journée. De plus une randonnée de 9 ou 13km avec ravitaillement sur le parcours et vin d’honneur à l’arrivée.

Buvette et restauration sur place. 4 .

Place de l’église Méobecq 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 96 05 27

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English :

Set in the heart of the village, this market brings together producers, craftspeople, designers and associations, with the aim of making the village a friendly, welcoming place, encouraging encounters and giving it back a certain energy for a day to showcase its wealth.

L’événement Marché de village et randonnée pédestre Méobecq a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne