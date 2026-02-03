Marché de Vourles Vourles
Marché de Vourles Vourles mardi 5 mai 2026.
Marché de Vourles
Les Vallières RD 127 Vourles Rhône
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-10-13 19:30:00
2026-05-05 2026-10-14
Ce marché atypique ouvre au son de la cloche . Parmi les règles imposées, les vendeurs ne peuvent commercialiser que leurs propres produits. En raison de la rapidité du marché, la vente peut se faire au colis (pré-pesé), mais cela n’est plus obligatoire.
Les Vallières RD 127 Vourles 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 05 12 05 contact@vourles.fr
English : Vourles Market
This unusual market sells products exclusively produced on the stall holders’ own farms: fruit, vegetables, cheese, meat, honey… The market opens when the bell rings. Owing to the very short duration of the market (1 hour), food items are sold in pre-weighed packages.
