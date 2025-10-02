Marché de Vue Vue

Marché de Vue

Place Sainte Anne Vue Loire-Atlantique

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-03-29 2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27 2026-11-01 2026-11-29

Situé place Sainte-Anne à Vue, venez flâner dans ce petit marché, où vous trouverez des produits frais et locaux de saison pour vous régaler chaque 1er dimanche du mois.

5 à 6 producteurs et commerçants seront présents à ce marché mensuel

La Brasserie Zaybu ; brasserie artisanale et associative du Pellerin

La Ferme de la Bévinière de Vue ; qui proposera des colis de viande et des produits laitiers

Picouton, une mercerie à votre porte

Aroma’thine ; productrice de plantes au Pellerin, avec ses sirops de plantes, pots d’herbes aromatiques et confitures

Le temps des plantes ; avec ses produits cosmétiques ; baumes, huiles de soin, tisanes

Mahana Fleurs ; fleuriste à Cheix-en-Retz

Alors, amateur de cuisine, gourmand par nature ou passionnés de produits locaux, venez-vous faire plaisir au petit marché de Vue, chaque premier dimanche du mois à partir de 9h.

Place Sainte Anne Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 28 34

English :

Located on Place Sainte-Anne in Vue, come and stroll through this little market, where you’ll find fresh, local seasonal produce to delight you every 1st Sunday of the month.

