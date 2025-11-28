Marché de Zoël au MZ à Thouars Place du 4 Août Thouars

Marché de Zoël au MZ à Thouars

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

2025-11-28

Pour la 3ème année consécutive, le MZ vous propose d’aller à la rencontre de créateurs de talent ! Déambulez dans les allées du MZ café et découvrez des idées cadeaux originales. Bref…Tout pour se régaler les yeux, les papilles et le coeur.

28/11 17h-21h / 29/11 11h-21h / 30/11 11h-18h

Pour la 3ème année consécutive, le MZ vous propose d'aller à la rencontre de créateurs.ices de talent ! Déambulez dans les allées du MZ café et découvrez des idées cadeaux originales. Bref…Tout pour se régaler les yeux, les papilles et le coeur.

28/11 17h-21h / 29/11 11h-21h / 30/11 11h-18h .

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 00 96 23

English : Marché de Zoël au MZ à Thouars

For the 2nd year, a dozen designers, craftsmen and artists will be at the MZ café to present their creations. Stroll the aisles of this former school and discover original gift ideas. You can also take advantage of the opportunity to discover the exhibitions on show.

German : Marché de Zoël au MZ à Thouars

Zum dritten Mal in Folge bietet Ihnen das MZ die Möglichkeit, talentierten Designern zu begegnen! Schlendern Sie durch die Gänge des MZ-Cafés und entdecken Sie originelle Geschenkideen. Kurzum… Alles, um Augen, Gaumen und Herz zu verwöhnen.

28.11.: 17-21 Uhr / 29.11.: 11-21 Uhr / 30.11.: 11-18 Uhr

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, MZ vi offre la possibilità di incontrare designer di talento! Passeggiate tra i corridoi dell’MZ café e scoprite alcune idee regalo originali. Insomma, tutto ciò che serve per deliziare gli occhi, le papille gustative e il cuore.

28/11: 17.00-21.00 / 29/11: 11.00-21.00 / 30/11: 11.00-18.00

Espanol : Marché de Zoël au MZ à Thouars

Por segundo año, una docena de diseñadores, artesanos y artistas estarán en el café MZ para presentar sus creaciones. Pasee por los pasillos de esta antigua escuela y descubra ideas de regalos originales. Aproveche también para descubrir las exposiciones que se presentan.

