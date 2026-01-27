Marché d’Ecommoy Mardi matin Écommoy
Marché d’Ecommoy Mardi matin Écommoy mardi 27 janvier 2026.
Marché d’Ecommoy Mardi matin
Place de la République Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 08:00:00
fin : 2097-05-07 12:30:00
Date(s) :
2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09
Marché d’Ecommoy, tous les mardis matin, de 8h à 12h30 sur la Place de la République.
Lieu d’échanges, de rencontres, de discussions autour de nombreux de vendeurs et producteurs locaux présents tout au long de l’année. .
Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14
English :
Ecommoy market, every Tuesday morning, from 8am to 12.30pm on the Place de la République.
L’événement Marché d’Ecommoy Mardi matin Écommoy a été mis à jour le 2026-01-21 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois