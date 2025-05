Marche découverte des Amis du Vieil Eygalières – Eygalières, 9 juin 2025 14:00, Eygalières.

Bouches-du-Rhône

Marche découverte des Amis du Vieil Eygalières Lundi 9 juin 2025 de 14h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Village d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône

Le 9 juin, les Amis du Vieil Eygalières vous proposent leur traditionnelle Marche découverte du lundi de Pentecôte à Eygalières !

Lundi 9 juin 2025, les Amis du Vieil Eygalières (AVE) vous propose de participer à une marche découverte sur le thème « De pierres, d’eau et de vent ».



Accompagnée par Maurice Sat, secrétaire des AVE et géographe des pays méditerranéens



Parcours 3km, sans difficulté

Départ 14h à la Tour de l’Horloge, au sommet du vieux village

Retour 17h au musée Pezet (chapelle des Pénitents)



Réservation obligatoire par téléphone .

Village d’Eygalières

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 59 79 47

English :

On 9 June, the Friends of Old Eygalières will be holding their traditional Whit Monday discovery walk in Eygalières!

German :

Am 9. Juni bieten die Amis du Vieil Eygalières ihren traditionellen Entdeckungsspaziergang am Pfingstmontag in Eygalières an!

Italiano :

Il 9 giugno, gli Amici della Vecchia Eygalières organizzano la tradizionale passeggiata di scoperta del lunedì di Pentecoste a Eygalières!

Espanol :

El 9 de junio, los Amigos del Viejo Eygalières celebrarán su tradicional paseo de descubrimiento del Lunes de Pentecostés en Eygalières

