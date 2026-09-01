Marche découverte du Patrimoine Saint-Hilaire-les-Andrésis
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Hilaire-les-Andrésis
Informations pratiques
Saint-Hilaire-les-Andrésis
Marche découverte du Patrimoine
Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Marche découverte du Patrimoine le Dimanche 20 septembre 2026,
MARCHE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Rendez-vous à Saint-Hilaire-les-Andrésis pour une matinée placée sous le signe de la nature, du patrimoine et de la convivialité !
♀️ 9,5 km de marche
10 étapes découverte
Ravitaillements sur le parcours
Départ du Stade de la Garenne à 9h
⏰ Accueil dès 8h30
Seul, en famille ou entre amis, tout le monde est le bienvenu !
Inscriptions & renseignements : 06.40.13.62.25
Venez découvrir le patrimoine de Saint-Hilaire-les-Andrésis autrement ! 4 .
Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 13 62 25
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English :
Heritage Discovery Walk on Sunday, September 20, 2026,
L’événement Marche découverte du Patrimoine Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-09-07 par OT 3CBO