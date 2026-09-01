Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Andrésis

Marche découverte du Patrimoine

Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Marche découverte du Patrimoine le Dimanche 20 septembre 2026,

MARCHE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Rendez-vous à Saint-Hilaire-les-Andrésis pour une matinée placée sous le signe de la nature, du patrimoine et de la convivialité !

‍♀️ 9,5 km de marche

10 étapes découverte

Ravitaillements sur le parcours

Départ du Stade de la Garenne à 9h

⏰ Accueil dès 8h30

‍ ‍ ‍ Seul, en famille ou entre amis, tout le monde est le bienvenu !

Inscriptions & renseignements : 06.40.13.62.25

Venez découvrir le patrimoine de Saint-Hilaire-les-Andrésis autrement ! 4 .

Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 13 62 25

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English :

Heritage Discovery Walk on Sunday, September 20, 2026,

L’événement Marche découverte du Patrimoine Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-09-07 par OT 3CBO