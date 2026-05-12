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Marche découverte Frôlois

Marche découverte Frôlois dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 21150 Frôlois

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Frôlois

Marche découverte

Place de la mairie Frôlois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Parcours de 7 kms pour découvrir le hameau de Vaubuzin, commenté par Pascal DUMONT, passionné d’histoire et auteur de l’ouvrage Trésor de pierre à Frôlois . Apéritif offert, repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent.   .

Place de la mairie Frôlois 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 94 63 86 

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English : Marche découverte

L’événement Marche découverte Frôlois a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*