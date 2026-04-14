Marche Découverte, place du bourg, Saint-Georges-de-Gréhaigne

Marche Découverte Samedi 25 avril, 09h00 place du bourg Ille-et-Vilaine

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

L’association Digues et Marais de Dol a le plaisir de vous inviter à sa 3ème édition de la Marche Découverte samedi 25 avril 2026. Cette randonnée de 12 km environ est l’occasion idéale de conjuguer découverte du Marais de Dol, du travail de l’association et convivialité.

Le parcours, au départ de St-Georges de Gréhaigne, sera jalonné de points d’information et de ravitaillements. Pour clôturer cette matinée, un pot déjeunatoire sera offert à tous les participants.

Informations pratiques

Lieu : Place de St-Georges de Gréhaigne

RDV : 9h00

Participation : 5 €

Inscriptions via le site internet https://diguesetmarais.com/ ou au 02 99 48 36 33 (Aurore).

Note : Les règlements s’effectuent par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces (somme juste).

place du bourg 35610 Saint-Georges-de-Gréhaigne Saint-Georges-de-Gréhaigne 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 48 36 33 »}, {« type »: « link », « value »: « https://diguesetmarais.com/ »}] [{« link »: « https://diguesetmarais.com/ »}]

Association Digues et Marais de Dol