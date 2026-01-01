Marché d’en-vies Lautenbach

Marché d’en-vies

69 rue principale Lautenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-15 17:00:00

fin : 2026-01-15 19:00:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-02-19

Le Marché d’EnVies s’installe devant l’Ancienne Gare de Lautenbach produits bio et locaux, ambiance conviviale et saveurs authentiques vous y attendent, pour consommer autrement et soutenir les producteurs du Haut-Florival.

À Lautenbach, le Marché d’EnVies revient pour faire le plein de saveurs et de rencontres authentiques ! Organisé par l’association VAL du Haut-Florival, ce rendez-vous convivial met à l’honneur le meilleur de la production bio et locale. Pain croustillant, laitages fermiers, fromages de caractère, miel doré, bières artisanales, légumes fraîchement récoltés, poissons, sirops gourmands, laine naturelle… chaque stand est une invitation à découvrir le savoir-faire de producteurs passionnés et engagés.

Plus qu’un simple marché, c’est un moment de partage où l’on prend le temps d’échanger, de déguster, de soutenir une agriculture respectueuse des hommes et de la nature. Cette année, en raison des travaux autour de la collégiale, le marché se tiendra exceptionnellement devant la salle polyvalente de l’Ancienne Gare. Un nouveau cadre, mais toujours la même atmosphère chaleureuse et l’envie de consommer autrement, en circuit court.

Venez faire vos emplettes en toute conscience, dans une ambiance détendue et pleine de bonnes énergies ! .

English :

The Marché d?EnVies takes up residence in front of the Ancienne Gare in Lautenbach: organic and local produce, a friendly atmosphere and authentic flavors await you, to help you consume differently and support the producers of the Haut-Florival region.

