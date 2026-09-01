Informations pratiques

Lautenbach

Marché d’EnVies produits bio et locaux

Lautenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 17:00:00

fin : 2027-02-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17 2027-01-21 2027-02-18 2027-03-18

Marché des producteurs locaux qui propose pain, laitages, miel, bières, légumes, formages, poisson, laine, sirops…).

Organisé par l’association VAL du Haut-Florival.

Le marché se déroulera à partir de 17 h 15 dans la cour de l’école Jean Egen de Lautenbach, rue des Pierres, en raison des travaux engagés autour de la mairie.

Le Marché d’Envies de Lautenbach invite à retrouver le plaisir des produits locaux et des rencontres avec celles et ceux qui les produisent. Ce rendez-vous régulier rassemble producteurs, artisans et créateurs engagés autour d’une sélection riche et gourmande.

Pains, laitages, fromages, charcuteries, pommes de terre, farines anciennes, poissons fumés, produits de la ruche, bières artisanales, pâtes, gourmandises et créations locales composent un marché plein de saveurs et de savoir-faire. Une belle occasion de remplir son panier tout en privilégiant les circuits courts et les productions locales.

Le Marché d’Envies se tient le jeudi de 17h à 19h. Au fil des saisons, il prend ses quartiers à l’École J. Egen ou à la salle polyvalente.

Les dates et lieux

– 17 septembre 2026 École J. Egen

– 15 octobre 2026 École J. Egen

– 19 novembre 2026 Salle polyvalente

– 17 décembre 2026 Salle polyvalente

– 21 janvier 2027 Salle polyvalente

– 18 février 2027 Salle polyvalente

– 18 mars 2027 École J. Egen

– 15 avril 2027 École J. Egen

– 20 mai 2027 École J. Egen

Une édition spéciale Marché Musicobio est également annoncée le vendredi 18 juin. .

Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 31 48

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English :

Local producers’ market offering bread, dairy products, honey, beer, vegetables, cheese, fish, wool, syrups…).

Organized by the VAL du Haut-Florival association.

The market will take place from 5:15 p.m. in the courtyard of the Jean Egen school in Lautenbach, rue des Pierres, due to construction work around the town hall.

L’événement Marché d’EnVies produits bio et locaux Lautenbach a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller