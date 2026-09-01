Informations pratiques

Blousson-Sérian

Marché dépaysant

BLOUSSON-SERIAN Blousson-Sérian Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette 2ème édition réuni une 20aine d’exposants, producteurs locaux et artisans d’art.

Ce marché souhaite valoriser le savoir-faire local et la vente directe pour la pause repas dans la dynamique du « producteurs à l’assiette » .

Vous pourrez ainsi composer votre repas (pensez à amener vos couverts) avec des produits frais et locaux.

Une randonnée de 10 km vous permettra de découvrir le patrimoine local et les magnifiques vallons gersois. RDV à 9h30

Différentes animations rythmeront la journée : musique, magie, spectacle clownesque, maquillage pour enfants et exposition de véhicules anciens.

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BLOUSSON-SERIAN Blousson-Sérian 32230 Gers Occitanie +33 6 70 31 52 54 cdf.lapetitegersoise@gmail.com

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English :

This 2nd edition brings together about 20 exhibitors, local producers, and artisans.

This market aims to highlight local craftsmanship and direct sales for lunch, in line with the “from producer to plate” philosophy.

You’ll be able to put together your own meal (remember to bring your own cutlery) using fresh, local products.

A 10-kilometer hike will let you discover the local heritage and the magnificent valleys of the Gers. Meet at 9:30 a.m.

Various activities will punctuate the day: music, magic, a clown show, face painting for children, and a vintage car show.

L’événement Marché dépaysant Blousson-Sérian a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65