Marché dépaysant Blousson-Sérian
samedi 19 septembre 2026 · Blousson-Sérian
Informations pratiques
Blousson-Sérian
Marché dépaysant
BLOUSSON-SERIAN Blousson-Sérian Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette 2ème édition réuni une 20aine d’exposants, producteurs locaux et artisans d’art.
Ce marché souhaite valoriser le savoir-faire local et la vente directe pour la pause repas dans la dynamique du « producteurs à l’assiette » .
Vous pourrez ainsi composer votre repas (pensez à amener vos couverts) avec des produits frais et locaux.
Une randonnée de 10 km vous permettra de découvrir le patrimoine local et les magnifiques vallons gersois. RDV à 9h30
Différentes animations rythmeront la journée : musique, magie, spectacle clownesque, maquillage pour enfants et exposition de véhicules anciens.
.
BLOUSSON-SERIAN Blousson-Sérian 32230 Gers Occitanie +33 6 70 31 52 54 cdf.lapetitegersoise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This 2nd edition brings together about 20 exhibitors, local producers, and artisans.
This market aims to highlight local craftsmanship and direct sales for lunch, in line with the “from producer to plate” philosophy.
You’ll be able to put together your own meal (remember to bring your own cutlery) using fresh, local products.
A 10-kilometer hike will let you discover the local heritage and the magnificent valleys of the Gers. Meet at 9:30 a.m.
Various activities will punctuate the day: music, magic, a clown show, face painting for children, and a vintage car show.
L’événement Marché dépaysant Blousson-Sérian a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65