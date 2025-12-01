Marché des 13 desserts et des produits du terroir Aix-en-Provence

Marché des 13 desserts et des produits du terroir Aix-en-Provence samedi 13 décembre 2025.

Marché des 13 desserts et des produits du terroir

Du 13/12 au 24/12/2025 tous les jours de 10h à 19h.

Fermeture à 14h le 24 décembre. Place François Villon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Un marché pour fêter le terroir et régaler les papilles, un marché, où agriculteurs et artisans du département se réunissent pour vous faire découvrir leurs produits, leurs savoir-faire et leur passion.

Du miel aux figues, de la pompe à l’huile aux navettes, des calissons aux nougats sans oublier les chocolats, du vin au vin cuit en passant par les huiles d’olive, les agriculteurs et artisans des métiers de bouche proposent tous les produits et les desserts traditionnels de Noël.



Culturellement, c’est au retour de la messe de minuit que les 13 desserts sont dégustés. Le nombre 13 est hautement symbolique puisqu’il représente le nombre de convives de la Cène le Messie entouré de ses 12 apôtres. Les 13 desserts apparaissent au début du 19e siècle dans la ville de Marseille, porte de l’Orient, qui s’ouvre en premier au monde exotique en consommant dattes, oranges et mandarines.



Liste des treize desserts aixois

● des fruits secs appelés les quatre mendiants, par analogie avec les robes des ordres mendiants les raisins secs pour les Dominicains, les figues sèches pour les Franciscains, les noisettes ou noix pour les Augustins et les amandes pour les Carmes

● la pompe à huile ou gibassié

● du nougat blanc et noir

● des dattes

● de la pâte de coings

● du raisin blanc

● du melon de Noël

● des oranges ou mandarines

● des calissons d’Aix. .

Place François Villon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 23 06 11 accueil@bouches-du-rhone.chambagri.fr

English :

A market to celebrate local produce and delight the taste buds, a market where local farmers and artisans come together to showcase their products, know-how and passion.

German :

Ein Markt, um die Region zu feiern und den Gaumen zu verwöhnen, ein Markt, auf dem Landwirte und Handwerker des Departements zusammenkommen, um Ihnen ihre Produkte, ihr Know-how und ihre Leidenschaft zu präsentieren.

Italiano :

Un mercato per celebrare i prodotti locali e stuzzicare le papille gustative, un mercato in cui agricoltori e artigiani locali si riuniscono per mostrarvi i loro prodotti, il loro know-how e la loro passione.

Espanol :

Un mercado para celebrar los productos locales y deleitar el paladar, un mercado donde los agricultores y artesanos del departamento se reúnen para mostrarle sus productos, su saber hacer y su pasión.

L’événement Marché des 13 desserts et des produits du terroir Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence