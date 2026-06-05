Avesnes-en-Bray

Marché des 15 producteurs

243 Route de Rouen Avesnes-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 16:00:00

fin : 2026-12-04 19:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Marché tous les premiers vendredi du mois avec la présence de 15 producteurs

Ferme de Hyaumet crèmerie et fromages de vache

Les lapins d’Estelle lapins prêt à cuire

Volaille en Bray volailles

Fromagerie JM Beaudoin crèmerie et fromages de vache et brebis,

viande de veau

Ferme de Merval produits cidricoles et Neufchâtel

Le Pain d’Hervé pain au levain et viennoiseries

Alambic et Compagnie Herboristerie paysanne

Fleurs en Bray fleurs coupées

Brasserie Backpaker: bières

Les Champ de Bray légumes, fruits, œufs de pâturage, pain au levain,

miel, viande de bœuf et veau

Les Bocaux de l’Epte conserverie de viande et confiture

Pesons bio épicerie de produits bio en contenant .

243 Route de Rouen Avesnes-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 56 84 95 leschampsdebray@gmail.com

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English : Marché des 15 producteurs

L’événement Marché des 15 producteurs Avesnes-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray