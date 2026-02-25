Marche des 3 Vallées École Sacré Coeur Jeanne d’Arc Saint-Maurice-de-Lignon

Marche des 3 Vallées

École Sacré Coeur Jeanne d’Arc 79 place Eugène Chapon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

de 3€ à 8€

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 15:00:00

2026-03-29

Rendez-vous pour une belle journée de marche à travers nos magnifiques paysages ! Des parcours pour tous, des ravitaillements gourmands et une ambiance conviviale vous attendent. Inédit marche Trail Off.

English :

Join us for a great day’s walking through our beautiful countryside! There’s something for everyone, with gourmet refreshments and a friendly atmosphere. New: Trail Off walk.

