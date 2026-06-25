Gumbrechtshoffen

Marche des 3 villages

Rue Principale Gumbrechtshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

C’est une invitation à découvrir, par le biais d’une marche (proposant plusieurs circuits en boucle de 5, 10 et 15km environ) Gundershoffen, ses communes associées et leur patrimoine naturel.

C’est une invitation à découvrir, par le biais d’une marche (proposant plusieurs circuits en boucle de 5, 10 et 15km environ) Gundershoffen, ses communes associées et leur patrimoine naturel. Les différents circuits sont jalonnés d’animations qui plairont, à coups sûrs, aux petits et aux plus grands. La restauration est assurée par nos associations qui vous attendent pour midi à votre point de départ. 0 .

Rue Principale Gumbrechtshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 acgundershoffen@gmail.com

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English :

This is an invitation to discover Gundershoffen, its partner communities, and their natural heritage through a walk (featuring several looped trails of approximately 5, 10, and 15 km).

L’événement Marche des 3 villages Gumbrechtshoffen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte