Marché des 4 saisons Marché des possibles Bidart

Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Marché des 4 saisons avec divers exposants sur la Place de la Mairie.
A l’occasion de la semaine Klima, la place de Bidart accueillera des acteurs investis dans la transition écologique. .
Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com
