Marché des 4 Villages

Grandfontaine Doubs

Le Marché des 4 Villages Producteurs et artisans proposeront divers produits locaux fruits, légumes, fromages, miel, charcuterie, pains, bières et créations artisanales. Une buvette et des stands de restauration permettront de savourer ces spécialités sur place, le tout dans une ambiance festive avec animation musicale. Venez profiter d’un moment convivial au cœur du village ! .

Grandfontaine 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté jmichel.may@gmail.com

