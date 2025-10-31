Marche des 7 trouilles Café des 7 Sources Choloy-Ménillot

Marche des 7 trouilles Café des 7 Sources Choloy-Ménillot vendredi 31 octobre 2025.

Café des 7 Sources 39 rue de toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 18:45:00

fin : 2025-10-31 21:45:00

2025-10-31

Oseriez-vous marcher à vous en faire peur ?

Le Foyer rural de Choloy-Ménillot vous propose une nouvelle édition de la Marche des 7 Trouilles 5km de randonnée dans le village et les environs à la tombée de la nuit. De quoi vous mettre dans l’ambiance d’Halloween avec les nombreuses surprises qui vous accueilleront.Tout public

English :

Would you dare to walk in fear?

The Foyer rural de Choloy-Ménillot is offering a new edition of the Marche des 7 Trouilles: a 5km walk through the village and surrounding area at dusk. It’s sure to get you in the mood for Halloween, with plenty of surprises in store.

German :

Würden Sie es wagen, so zu laufen, dass Sie sich zu Tode erschrecken?

Das Foyer rural von Choloy-Ménillot bietet Ihnen eine neue Ausgabe des Marche des 7 Trouilles an: eine 5 km lange Wanderung durch das Dorf und die Umgebung bei Einbruch der Dunkelheit. So können Sie sich mit den vielen Überraschungen, die Sie erwarten, in Halloween-Stimmung bringen.

Italiano :

Osereste camminare nella paura?

Il Foyer rural de Choloy-Ménillot organizza un’altra edizione della Marche des 7 Trouilles: una passeggiata di 5 km attraverso il villaggio e i dintorni al tramonto. L’atmosfera di Halloween non mancherà, con tante sorprese in serbo.

Espanol :

¿Te atreverías a caminar con miedo?

El Foyer rural de Choloy-Ménillot organiza una nueva edición de la Marche des 7 Trouilles: un recorrido de 5 km por el pueblo y sus alrededores al anochecer. Seguro que se anima para Halloween, con un montón de sorpresas preparadas.

