Marche des aidants à Martigues Canto-Perdrix Martigues

Mercredi 8 octobre 2025 de 14h à 17h. Canto-Perdrix Avenue Julien Olive Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

2025-10-08

Dans le cadre de la journée Nationale des aidants, les aidants, les aidés, les partenaires et professionnels du secteur sont invités à participer à une marche facile suivie d’un temps d’information et d’animation, au Parc Julien Olive à Martigues.

Au programme.

– 13h30 Accueil à l’entrée du parc.

– 14h Discours d’introduction.

– 14h30 Départ de la marche (1.7 km autour du parc).

De 14h à 17h village des partenaires (stands d’informations avec possibilité de rendez-vous individuels).



Ateliers collectifs sophrologie, activité physique adaptée, expression artistique, atelier sensoriel (et réalité virtuelle).

« Halte répit intergénérationnelle » sur inscription pour les aidés. Un temps de garde avec activités adaptées afin de permettre aux aidants de profiter de l’ensemble des animations.

Inscription obligatoire. Collation et goodies offerts aux participants.



Nous vous espérons nombreux et nombreuses, ensemble pour rendre visible les Aidants ! .

Canto-Perdrix Avenue Julien Olive Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 44 04 52

English :

As part of the National Day for Carers, carers, those being cared for, as well as partners and professionals in the sector, are invited to take part in an easy walk followed by a time of information and entertainment, at the Parc Julien Olive in Martigues.

German :

Im Rahmen des Nationalen Tags der Pflegenden sind Pflegende, Gepflegte, aber auch Partner und Fachleute des Sektors eingeladen, an einem leichten Spaziergang mit anschließender Information und Animation im Parc Julien Olive in Martigues teilzunehmen.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata nazionale del caregiver, i caregiver, le persone assistite, i partner e i professionisti del settore sono invitati a partecipare a una facile passeggiata seguita da un momento di informazione e intrattenimento, presso il Parc Julien Olive di Martigues.

Espanol :

En el marco de la Jornada Nacional de los Cuidadores, se invita a los cuidadores, a las personas cuidadas, así como a los colaboradores y profesionales del sector, a participar en un sencillo paseo seguido de un momento de información y animación, en el Parc Julien Olive de Martigues.

