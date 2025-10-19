Marché des amis Graçay

Marché des amis Graçay dimanche 19 octobre 2025.

Plaisance Graçay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-19 09:30:00
fin : 2025-10-19 17:30:00

2025-10-19

Producteurs et créateurs. Restauration sur place choucroute alsacienne et tarte flambée, sur réservation
  .

Plaisance Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 44 97 92 

English :

Producers and creators. Catering on site: Alsatian sauerkraut and tarte flambée, on reservation

German :

Produzenten und Designer. Verpflegung vor Ort Elsässisches Sauerkraut und Flammkuchen, auf Vorbestellung

Italiano :

Produttori e designer. Ristorazione in loco: crauti alsaziani e tarte flambée (su prenotazione)

Espanol :

Productores y diseñadores. Catering in situ: chucrut alsaciano y tarta flambeada (reservar con antelación)

L’événement Marché des amis Graçay a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de VIERZON