Marché des amis Graçay
Marché des amis Graçay dimanche 19 octobre 2025.
Marché des amis
Plaisance Graçay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 09:30:00
fin : 2025-10-19 17:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Producteurs et créateurs. Restauration sur place choucroute alsacienne et tarte flambée, sur réservation
Plaisance Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 44 97 92
English :
Producers and creators. Catering on site: Alsatian sauerkraut and tarte flambée, on reservation
German :
Produzenten und Designer. Verpflegung vor Ort Elsässisches Sauerkraut und Flammkuchen, auf Vorbestellung
Italiano :
Produttori e designer. Ristorazione in loco: crauti alsaziani e tarte flambée (su prenotazione)
Espanol :
Productores y diseñadores. Catering in situ: chucrut alsaciano y tarta flambeada (reservar con antelación)
L’événement Marché des amis Graçay a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de VIERZON