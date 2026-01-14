Marche des amoureux Vieux-Moulin
Marche des amoureux Vieux-Moulin dimanche 15 février 2026.
Marche des amoureux
Centre du village Vieux-Moulin Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
2026-02-15
Marche de 5km dans la nature avec des surprises. Vin chaud ou chocolat chaud offert. Organisée par Hure-Animation en partenariat avec la Mairie.Tout public
Centre du village Vieux-Moulin 88210 Vosges Grand Est +33 6 77 07 16 49
English :
5km nature walk with surprises. Complimentary mulled wine or hot chocolate. Organized by Hure-Animation in partnership with the Mairie.
