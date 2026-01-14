Marche des amoureux

Centre du village Vieux-Moulin Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Marche de 5km dans la nature avec des surprises. Vin chaud ou chocolat chaud offert. Organisée par Hure-Animation en partenariat avec la Mairie.Tout public

Centre du village Vieux-Moulin 88210 Vosges Grand Est +33 6 77 07 16 49

English :

5km nature walk with surprises. Complimentary mulled wine or hot chocolate. Organized by Hure-Animation in partnership with the Mairie.

L’événement Marche des amoureux Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-01-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES