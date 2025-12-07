Marché des artisans #2025 à l’Abbaye du Relec

Plounéour-Ménez Finistère

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

En cette fin d’année, l’association l’O Belle propose, en partenariat avec l’Abbaye du Relec, un marché des artisans, créateurs et producteurs locaux, l’occasion d’une jolie balade au coeur des Monts d’Arrée et de remplir sa hotte de cadeaux locaux et uniques en cette période de fête !

Tout au long de la journée plus de 30 exposants présentent leurs produits et leurs créations et proposent des animations pour vous faire découvrir leur métier. Une belle réunion de savoir-faire !

Savons, vannerie, bijoux, céramiques, artisans des métaux, du bois, de la laine, du tissus, de la pierre… Ainsi que des produits gourmands chocolats, jus, cidre, bières, champignons, tisanes, pâtés, miel… Autant d’idées cadeaux pour soi ou à offrir. La boutique de l’abbaye sera également ouverte et proposera un large choix de livres et de produits locaux.

En parallèle de ce marché, des animations et spectacles gratuits rythmeront la journée

En extérieur

• toute la journée

– Irruptions poétiques par la Bête Curieuse , Séverine Valomet

– Portraits à la volée, par Likken

• à 14h30 – Sauvons le Père Noël , spectacle pour enfants, Léa et Noura

• à 15h30 Roda de Capoeira, par Na Boca da Mata , groupe de la CBC ( coop bretonne de capoeira)

Accueil boutique de l’Abbaye

• à 11h et 15h Contes d’Hiver, Yann Foury

Buvette et restauration sur place

Caravane-Resto Roc’h Highland

Crêpes et vin chaud

Et… de 11h à 13h dégustation d’huîtres de Carantec!

L’O BELLE

Cette association éneourienne (basée à Plounéour-Menez !), composée de plusieurs producteurs locaux, est créée en 2008 pour développer des animations (arts plastiques, danse, cirque…) pour les enfants en milieu rural. Elle regroupe des consomm’acteurs et actrices soucieux de préserver leur environnement et de mettre en valeur les ressources de leur territoire. .

Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

