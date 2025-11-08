marché des artisans Salle du Verger Châtellerault
marché des artisans Salle du Verger Châtellerault samedi 8 novembre 2025.
marché des artisans
Salle du Verger 141 avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Des artisans solidaires se regroupent pour vendre leurs réalisations.
Un pourcentage des ventes revient à l’association 100pour1 Vienne, organisatrice de ce marché qui héberge des familles en attente de régularisation. .
Salle du Verger 141 avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine eve.bonnifait@gmail.com
English : marché des artisans
German : marché des artisans
Italiano :
Espanol : marché des artisans
L’événement marché des artisans Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne