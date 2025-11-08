marché des artisans Salle du Verger Châtellerault

marché des artisans

Salle du Verger 141 avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08 2025-11-09

Des artisans solidaires se regroupent pour vendre leurs réalisations.

Un pourcentage des ventes revient à l’association 100pour1 Vienne, organisatrice de ce marché qui héberge des familles en attente de régularisation. .

eve.bonnifait@gmail.com

