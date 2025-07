Marché des Artisans Créateurs Bozouls

Place de la Mairie Bozouls Aveyron

Marché d’artisans d’art par l’association Lauz’arts Aveyron.

Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs

eux-mêmes. Ils vous accueilleront à la découverte de leur métier unique et chaleureux.

De nombreux métiers vous attendent cuir, poterie, savons, couteaux ferronnerie

d’art,créateurs de bijoux, sacs , accessoires de mode , laines … .

Place de la Mairie Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

Arts and crafts market organized by the Lauz’arts Aveyron association.

German :

Kunsthandwerkermarkt durch den Verein Lauz’arts Aveyron.

Italiano :

Mercato dell’artigianato organizzato dall’associazione Lauz’arts Aveyron.

Espanol :

Mercado de artesanía organizado por la asociación Lauz’arts Aveyron.

