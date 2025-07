Marché des artisans créateurs Saint-Chély-d’Aubrac

Marché des artisans créateurs Saint-Chély-d’Aubrac dimanche 3 août 2025.

Marché des artisans créateurs

Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Venez découvrir des produits artisanaux faits mains et vendus par les créateurs eux-mêmes qui vous accueillent à la découverte de leur univers unique et chaleureux.

Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie lauzartsaveyron@gmail.com

English :

Come and discover handmade artisan products sold by the designers themselves, who welcome you to discover their unique and warm universe.

German :

Entdecken Sie handgefertigte Kunsthandwerksprodukte, die von den Schöpfern selbst verkauft werden. Sie heißen Sie herzlich willkommen, um ihre einzigartige und herzliche Welt zu entdecken.

Italiano :

Venite a scoprire i prodotti artigianali venduti dagli stessi designer, che vi accoglieranno per farvi scoprire il loro mondo unico e caloroso.

Espanol :

Venga a descubrir los productos hechos a mano que venden los propios diseñadores, que le dan la bienvenida para que descubra su mundo único y cálido.

L’événement Marché des artisans créateurs Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2025-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)