Marché des artisans créateurs Salles-Curan

Marché des artisans créateurs Salles-Curan lundi 4 août 2025.

Marché des artisans créateurs

Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

marché des artisans créateurs organisé par l’association Lauz’arts Aveyron

de 9h00 à 19h00.

Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs eux-mêmes qui vous accueillent à la découverte de leurs univers unique et chaleureux. De nombreux métiers vous attendent: cuir, bois, poterie, savons, couteaux, ferronnerie d’art, créateur de bijoux, sacs, accessoires de mode, laines… .

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

English :

craftsmen’s market organized by the Lauz’arts Aveyron association

from 9am to 7pm.

German :

markt für kreative Kunsthandwerker, organisiert von der Vereinigung Lauz’arts Aveyron

von 9.00 bis 19.00 Uhr.

Italiano :

mercato degli artigiani organizzato dall’associazione Lauz’arts Aveyron

dalle 9.00 alle 19.00.

Espanol :

mercado de artesanos organizado por la asociación Lauz’arts Aveyron

de 9h a 19h.

L’événement Marché des artisans créateurs Salles-Curan a été mis à jour le 2025-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)