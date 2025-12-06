Marché des Artisans Créateurs Souvigny

Marché des Artisans Créateurs

Découvrez le Marché des Artisans Créateurs des talents locaux, démonstrations de forge et taille de pierre, expo d’art, jeux en bois, animations conviviales, buvette et vin chaud pour une ambiance chaleureuse et festive.

Espace Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr

English :

Discover the Marché des Artisans Créateurs: local talent, blacksmithing and stone-cutting demonstrations, art exhibition, wooden games, friendly entertainment, refreshments and mulled wine for a warm and festive atmosphere.

German :

Entdecken Sie den Markt der kreativen Handwerker: lokale Talente, Schmiede- und Steinmetzvorführungen, Kunstausstellungen, Holzspiele, gesellige Veranstaltungen, Getränkeausschank und Glühwein für eine warme und festliche Atmosphäre.

Italiano :

Scoprite il Mercato delle Arti e dei Mestieri: talenti locali, dimostrazioni di fabbro e di taglio della pietra, mostra d’arte, giochi in legno, intrattenimento amichevole, rinfreschi e vin brulé per un’atmosfera calda e festosa.

Espanol :

Descubra el Mercado de Artesanía: talentos locales, demostraciones de herrería y cantería, exposición de arte, juegos de madera, animaciones simpáticas, refrescos y vino caliente para un ambiente cálido y festivo.

