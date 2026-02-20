Marché des Artisans & Créateurs Salle Fernand Durin Uxegney

Marché des Artisans & Créateurs

Salle Fernand Durin 11 rue des vergers Uxegney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 13:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Marché des Artisans & Créateurs, sur 2 niveaux,et dimanche 08/03 de 10h à 18h

Petite restauration sur placeTout public

0 .

Salle Fernand Durin 11 rue des vergers Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 17 94 02 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artisans & Créateurs market, on 2 levels, and Sunday 08/03 from 10am to 6pm

Light refreshments on site

L’événement Marché des Artisans & Créateurs Uxegney a été mis à jour le 2026-02-20 par OT EPINAL ET SA REGION