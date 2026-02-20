Marché des Artisans & Créateurs Salle Fernand Durin Uxegney
Marché des Artisans & Créateurs
Salle Fernand Durin 11 rue des vergers Uxegney Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 13:00:00
fin : 2026-03-08 19:00:00
2026-03-07
Marché des Artisans & Créateurs, sur 2 niveaux,et dimanche 08/03 de 10h à 18h
Petite restauration sur placeTout public
Salle Fernand Durin 11 rue des vergers Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 17 94 02 16
English :
Artisans & Créateurs market, on 2 levels, and Sunday 08/03 from 10am to 6pm
Light refreshments on site
