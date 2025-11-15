Marché des artisans créateurs Villeneuve-d’Ascq
Marché des artisans créateurs Villeneuve-d’Ascq samedi 15 novembre 2025.
Marché des artisans créateurs
167 rue Jules-Guesde Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
**Les samedi 15 (10h-18h) et dimanche 16 novembre (10h-17h), l’association créative des Fiacres organise son marché des artisans créateurs à la salle Raoul-Masqueliez, rue Jules-Guesde, à Flers-Bourg.**
Une vingtaine d’artisans présenteront leurs créations uniques et originales, proposées à des prix raisonnables, permettant de découvrir et d’acheter des pièces artisanales variées.
### Informations pratiques
Accès PMR et toilettes sur place
Parking disponible
Arrêt de la ligne 13 juste devant la salle
**Les samedi 15 (10h-18h) et dimanche 16 novembre (10h-17h), l’association créative des Fiacres organise son marché des artisans créateurs à la salle Raoul-Masqueliez, rue Jules-Guesde, à Flers-Bourg.**
Une vingtaine d’artisans présenteront leurs créations uniques et originales, proposées à des prix raisonnables, permettant de découvrir et d’acheter des pièces artisanales variées.
### Informations pratiques
Accès PMR et toilettes sur place
Parking disponible
Arrêt de la ligne 13 juste devant la salle .
167 rue Jules-Guesde Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France lcremilezola@gmail.com
English :
**On Saturday November 15 (10am-6pm) and Sunday November 16 (10am-5pm), the association créative des Fiacres organizes its creative craftsmen market at the salle Raoul-Masqueliez, rue Jules-Guesde, in Flers-Bourg**
Some twenty artisans will be presenting their unique and original creations, offered at reasonable prices, enabling visitors to discover and buy a variety of handicrafts.
### Practical information
PRM access and toilets on site
Parking available
Line 13 stop right in front of the venue
German :
**Am Samstag, den 15. November (10-18 Uhr) und Sonntag, den 16. November (10-17 Uhr) veranstaltet der Kreativverein Les Fiacres seinen Kunsthandwerkermarkt in der Salle Raoul-Masqueliez, Rue Jules-Guesde, in Flers-Bourg.**
Rund 20 Kunsthandwerker stellen ihre einzigartigen und originellen Kreationen vor, die zu vernünftigen Preisen angeboten werden, sodass man verschiedene handwerkliche Stücke entdecken und kaufen kann.
### Praktische Informationen
Zugang für Behinderte und Toiletten vor Ort
Parkplätze sind vorhanden
Haltestelle der Linie 13 direkt vor dem Saal
Italiano :
**Sabato 15 novembre (dalle 10.00 alle 18.00) e domenica 16 novembre (dalle 10.00 alle 17.00), l’associazione creativa Les Fiacres organizza il suo mercato dell’artigianato presso la Salle Raoul-Masqueliez, in rue Jules-Guesde, a Flers-Bourg**
Una ventina di artigiani presenteranno le loro creazioni uniche e originali, a prezzi ragionevoli, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare un’ampia gamma di prodotti artigianali.
### Informazioni pratiche:
Accesso PRM e servizi igienici in loco
Parcheggio disponibile
La fermata della linea 13 si trova proprio di fronte all’edificio
Espanol :
**El sábado 15 de noviembre (de 10.00 a 18.00 h) y el domingo 16 de noviembre (de 10.00 a 17.00 h), la asociación creativa Les Fiacres organiza su mercado de artesanía en la Salle Raoul-Masqueliez, rue Jules-Guesde, en Flers-Bourg**
Una veintena de artesanos presentarán sus creaciones únicas y originales, a precios asequibles, para que los visitantes puedan descubrir y comprar una amplia gama de productos artesanales.
### Información práctica:
Acceso PMR y aseos in situ
Aparcamiento disponible
Parada de la línea 13 justo delante del recinto
L’événement Marché des artisans créateurs Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-11-07 par Hauts-de-France Tourisme