Marché des artisans créateurs Villeneuve-d’Ascq

Marché des artisans créateurs

167 rue Jules-Guesde Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

**Les samedi 15 (10h-18h) et dimanche 16 novembre (10h-17h), l’association créative des Fiacres organise son marché des artisans créateurs à la salle Raoul-Masqueliez, rue Jules-Guesde, à Flers-Bourg.**

Une vingtaine d’artisans présenteront leurs créations uniques et originales, proposées à des prix raisonnables, permettant de découvrir et d’acheter des pièces artisanales variées.

### Informations pratiques

Accès PMR et toilettes sur place

Parking disponible

Arrêt de la ligne 13 juste devant la salle

167 rue Jules-Guesde Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France lcremilezola@gmail.com

English :

**On Saturday November 15 (10am-6pm) and Sunday November 16 (10am-5pm), the association créative des Fiacres organizes its creative craftsmen market at the salle Raoul-Masqueliez, rue Jules-Guesde, in Flers-Bourg**

Some twenty artisans will be presenting their unique and original creations, offered at reasonable prices, enabling visitors to discover and buy a variety of handicrafts.

### Practical information

PRM access and toilets on site

Parking available

Line 13 stop right in front of the venue

German :

**Am Samstag, den 15. November (10-18 Uhr) und Sonntag, den 16. November (10-17 Uhr) veranstaltet der Kreativverein Les Fiacres seinen Kunsthandwerkermarkt in der Salle Raoul-Masqueliez, Rue Jules-Guesde, in Flers-Bourg.**

Rund 20 Kunsthandwerker stellen ihre einzigartigen und originellen Kreationen vor, die zu vernünftigen Preisen angeboten werden, sodass man verschiedene handwerkliche Stücke entdecken und kaufen kann.

### Praktische Informationen

Zugang für Behinderte und Toiletten vor Ort

Parkplätze sind vorhanden

Haltestelle der Linie 13 direkt vor dem Saal

Italiano :

**Sabato 15 novembre (dalle 10.00 alle 18.00) e domenica 16 novembre (dalle 10.00 alle 17.00), l’associazione creativa Les Fiacres organizza il suo mercato dell’artigianato presso la Salle Raoul-Masqueliez, in rue Jules-Guesde, a Flers-Bourg**

Una ventina di artigiani presenteranno le loro creazioni uniche e originali, a prezzi ragionevoli, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare un’ampia gamma di prodotti artigianali.

### Informazioni pratiche:

Accesso PRM e servizi igienici in loco

Parcheggio disponibile

La fermata della linea 13 si trova proprio di fronte all’edificio

Espanol :

**El sábado 15 de noviembre (de 10.00 a 18.00 h) y el domingo 16 de noviembre (de 10.00 a 17.00 h), la asociación creativa Les Fiacres organiza su mercado de artesanía en la Salle Raoul-Masqueliez, rue Jules-Guesde, en Flers-Bourg**

Una veintena de artesanos presentarán sus creaciones únicas y originales, a precios asequibles, para que los visitantes puedan descubrir y comprar una amplia gama de productos artesanales.

### Información práctica:

Acceso PMR y aseos in situ

Aparcamiento disponible

Parada de la línea 13 justo delante del recinto

