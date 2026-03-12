Marché des artisans d’art

3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, le Musée du Pays de Hanau invite des artisans d’art pour un week-end de démonstrations et de découvertes.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Musée du Pays de Hanau invite des artisans d’art pour un week-end de découvertes, de démonstrations et d’initiation.

Sur le parvis du Musée vous attendent artisans verriers, vannière, céramiste, maroquinière, artisan du bois, ou encore créatrices d’accessoires et de décorations. 0 .

3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu

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English :

As part of the European Crafts Days, the Pays de Hanau Museum invites craftsmen for a weekend of demonstrations and discoveries.

L’événement Marché des artisans d’art Bouxwiller a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre