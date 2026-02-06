Marché des artisans d’art du château de Pagax Flagnac

Marché des artisans d’art du château de Pagax

2246 route de Pagax Flagnac Aveyron

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Les Amis du Château de Pagax vous proposent la 4ème édition de leur Marché des Artisans d’Art le dimanche de Pentecôte 24 Mai !

Désormais rendez-vous incontournable, venez découvrir de véritables artistes et créateurs possédant un savoir-faire unique pour transformer la matière, la restaurer, imaginer et produire des objets à la croisée du beau et de l’utile, tout en présentant un caractère artistique.

Buffet buvette parking

Profitez de votre venue pour découvrir le parc et les jardins.

Audioguide en autonomie sur smartphone avec douze points d’intérêt !

9h00 18h00 non stop

2246 route de Pagax Flagnac 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 72 64 infos@chateau-de-pagax.com

