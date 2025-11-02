Marché des artisans et arstistes route de la Serre Bègues

Marché des artisans et arstistes

route de la Serre Salle socio-culturelle Georges Beaumet Bègues Allier

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

Quatrième édition de ce marché organisé par l’association La Loco, l’occasion de découvrir le talent des artistes locaux, faire des rencontres enrichissantes, flâner entre des stands variés et faire une pause à la buvette pour un vin chaud ou une crêpe.

route de la Serre Salle socio-culturelle Georges Beaumet Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes laloco03@hotmail.com

English :

The fourth edition of this market, organized by the La Loco association, is an opportunity to discover the talent of local artists, meet new people, stroll among the varied stalls and pause at the refreshment stand for a vin chaud or a crêpe.

German :

Die vierte Ausgabe dieses vom Verein La Loco organisierten Marktes bietet die Gelegenheit, das Talent lokaler Künstler zu entdecken, bereichernde Begegnungen zu machen, zwischen den verschiedenen Ständen zu bummeln und an der Buvette eine Pause für einen Glühwein oder einen Crêpe einzulegen.

Italiano :

La quarta edizione di questo mercatino, organizzato dall’associazione La Loco, è un’occasione per scoprire il talento degli artisti locali, conoscere nuove persone, passeggiare tra le varie bancarelle e fermarsi al punto di ristoro per un vin brulé o una crêpe.

Espanol :

La cuarta edición de este mercado, organizado por la asociación La Loco, es una oportunidad para descubrir el talento de los artistas locales, conocer gente nueva, pasear entre los variados puestos y hacer una parada en la zona de restauración para tomar un vino caliente o un crêpe.

