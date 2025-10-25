Marché des artisans et des producteurs à Albussac Albussac

Marché des artisans et des producteurs à Albussac

Les Levades Albussac Corrèze

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

Marché organisé par l’APE d’Albussac réunissant des vendeurs à domicile indépendants, artisans et producteurs locaux. Vous y trouverez de l’alimentation, des vêtements, des jouets, des idées cadeaux, des produits de bien-être et de loisirs créatifs. Une buvette et des petites douceurs sont proposées sur place .

Les Levades Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 55 32 03

