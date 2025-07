Marché des artisans et des producteurs locaux château de Panloy Port-d’Envaux

Marché des artisans et des producteurs locaux château de Panloy Port-d’Envaux dimanche 13 juillet 2025.

Marché des artisans et des producteurs locaux

château de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : Dimanche 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

Le Marché des Artisans revient au Château de Panloy !

Une journée festive au cœur du patrimoine local, entre découvertes d’artisans et producteurs, animations pour petits et grands!

château de Panloy 3 domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23 contact@panloy.com

English :

The Marché des Artisans returns to the Château de Panloy!

A festive day in the heart of the local heritage, with discoveries by craftsmen and producers, and entertainment for young and old!

German :

Der Kunsthandwerkermarkt kehrt zum Schloss Panloy zurück!

Ein festlicher Tag im Herzen des lokalen Kulturerbes, mit Entdeckungen von Handwerkern und Produzenten, Animationen für Groß und Klein!

Italiano :

Il Marché des Artisans torna al Castello di Panloy!

Una giornata di festa nel cuore del patrimonio locale, con artigiani e produttori da scoprire e intrattenimento per grandi e piccini!

Espanol :

¡El Marché des Artisans vuelve al Château de Panloy!

Una jornada festiva en el corazón del patrimonio local, con artesanos y productores por descubrir y animaciones para grandes y pequeños

