Marché des Artisans et Producteurs

Ascoux Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17

La MFR d’Ascoux accueille la 4ème édition du Marché des Artisans et Producteurs le 17 avril 2026, de 15h00 à 19h00 ! Organisé par les élèves (CAP à SAPVER et Bac Pro TCVA), cet événement met à l’honneur le savoir-faire local.

Le vendredi 17 avril 2026, la commune d’Ascoux s’anime pour la 4ème édition du Marché des Artisans et des Producteurs. De 15h00 à 19h00, la MFR d’Ascoux (Rue du Château) devient le point de ralliement des amateurs de produits authentiques et de créations artisanales.

Organisée avec soin par les élèves de 2ème année CAPa SAPVER et les élèves de Bac Pro TCVA, cette manifestation célèbre la richesse du terroir local. Les visiteurs y découvrent des exposants de renom tels que Le Temps d’une Promenade ou Bonnet d’Âne et Cerf Volant . Entre gourmandises et objets d’art, ce rendez-vous printanier offre une expérience conviviale au cœur du 45300. Une occasion idéale pour soutenir la jeunesse locale et l’artisanat de proximité dans un cadre chaleureux et authentique. .

Ascoux 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 00 30

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English :

The MFR d?Ascoux will be hosting the 4th Marché des Artisans et Producteurs on April 17, 2026, from 3:00 pm to 7:00 pm! Organized by students (CAP to SAPVER and Bac Pro TCVA), this event showcases local know-how.

L’événement Marché des Artisans et Producteurs Ascoux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND PITHIVERAIS