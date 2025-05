Marché des Artisans locaux – Place de l’Eglise Val-Cenis, 12 juillet 2025 08:00, Val-Cenis.

Savoie

Marché des Artisans locaux

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-12 08:00:00

fin : 2025-08-18 12:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Marché convivial de produits locaux, des artisans et commerçants du territoire. Dès votre arrivée, venez prendre le café.

Tombola avec tickets offerts par les exposants, tirage à la roue de la fortune pendant le pot d’accueil de l’Office de Tourisme.

Place de l’Eglise Bramans

Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 51 90 91 les14chapeaux@gmail.com

English : Local Artisans Market

Convivial market of local products, local craftsmen and merchants. Come and enjoy a cup of coffee as soon as you arrive.

Tombola with tickets donated by exhibitors, drawn during the Tourist Office welcome drink.

German :

Geselliger Markt mit lokalen Produkten von Handwerkern und Händlern aus der Region. Bei Ihrer Ankunft können Sie einen Kaffee trinken.

Tombola mit Losen, die von den Ausstellern gestiftet werden, Ziehung am Glücksrad während des Begrüßungstrunks des Fremdenverkehrsamtes.

Italiano :

Un mercato accogliente che vende prodotti locali e prodotti di artigiani e negozianti locali. Venite a prendere un caffè appena arrivati.

Lotteria con biglietti donati dagli espositori, estrazione sulla ruota della fortuna durante l’aperitivo di benvenuto all’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Un mercado acogedor en el que se venden productos locales de artesanos y comerciantes de la zona. Venga a tomar un café nada más llegar.

Rifa con boletos donados por los expositores, sorteo en la ruleta de la fortuna durante la copa de bienvenida en la Oficina de Turismo.

