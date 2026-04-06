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Marché des artisans, Plan de Brie, Anduze

Marché des artisans, Plan de Brie, Anduze

Marché des artisans, Plan de Brie, Anduze lundi 6 avril 2026.

Lieu : Plan de Brie

Adresse : Plan de Brie, 30140 Anduze

Ville : 30140 Anduze

Département : Gard

Début : lundi 6 avril 2026

Fin : lundi 6 avril 2026

Tarif : Accès libre

Marché des artisans Lundi 6 avril, 10h00 Plan de Brie Gard

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-06T10:00:00+02:00 – 2026-04-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-06T10:00:00+02:00 – 2026-04-06T18:00:00+02:00

Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie
Avec des producteurs, artisans et créateurs.

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