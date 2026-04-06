Marché des artisans, Plan de Brie, Anduze

Marché des artisans Lundi 6 avril, 10h00 Plan de Brie Gard

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-06T10:00:00+02:00 – 2026-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-06T10:00:00+02:00 – 2026-04-06T18:00:00+02:00

Plan de Brie Plan de Brie, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie

Avec des producteurs, artisans et créateurs.