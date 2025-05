Marché des artisans – ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges, 21 juin 2025 10:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

La boutique d’artisans La Boutik’Art organise son deuxième marché des artisans et créateurs. Une cinquantaine d’exposants avec buvette et food-truck.Tout public

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Artisans’ boutique La Boutik’Art organizes its second artisans’ and creators’ market. Around fifty exhibitors with refreshment bar and food-truck.

German :

Die Kunsthandwerkerboutique La Boutik’Art organisiert ihren zweiten Kunsthandwerker- und Designermarkt. Rund fünfzig Aussteller mit Getränken und Foodtruck.

Italiano :

La Boutik’Art organizza il suo secondo mercato di artigianato e design. Una cinquantina di espositori con rinfreschi e un food truck.

Espanol :

La Boutik’Art celebra su segundo mercado de artesanía y diseño. Unos cincuenta expositores con refrescos y un food truck.

L’événement Marché des artisans Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-05-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES