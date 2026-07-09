Marché des Artistes et Artisans route de la serre Bègues

Informations pratiques

Bègues

Marché des Artistes et Artisans

route de la serre Salle Socio-culturelle Bègues Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 10:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

L’association La Loco de la commune de Bègues vous invite au marché des artistes et artisans.

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route de la serre Salle Socio-culturelle Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes laloco03@hotmail.com

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English :

The La Loco association in the town of B%E8gues invites you to the artists’ and artisans’ market.

L’événement Marché des Artistes et Artisans Bègues a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule