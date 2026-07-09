Marché des Artistes et Artisans route de la serre Bègues
dimanche 8 novembre 2026 · route de la serre · Bègues
Informations pratiques
Bègues
Marché des Artistes et Artisans
route de la serre Salle Socio-culturelle Bègues Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 10:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
L’association La Loco de la commune de Bègues vous invite au marché des artistes et artisans.
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route de la serre Salle Socio-culturelle Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes laloco03@hotmail.com
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English :
The La Loco association in the town of B%E8gues invites you to the artists’ and artisans’ market.
L’événement Marché des Artistes et Artisans Bègues a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule