Marché des artistes et des artisans d’art

Salle polyvalente AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Un marché de Noël avant l’heure !

Pour le plaisir des yeux, pour s’émerveiller devant des créations de qualité, pour trouver un petit cadeau unique et original, pour rencontrer et discuter avec les artisans et artistes de notre région… Petit marché des artisans d’art et des artistes, organisé par l’association « La Chrysalide », une sixième édition.

Buvette et petite restauration sur place.

Salle polyvalente AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 17 30 15 92 lachrysalide32@gmail.com

English :

A Christmas market before its time!

For the pleasure of your eyes, to marvel at quality creations, to find a unique and original gift, to meet and chat with local craftsmen and artists… A small market for artists and craftspeople, organized by the « La Chrysalide » association, now in its sixth year.

Refreshments and snacks on site.

German :

Ein Weihnachtsmarkt vor der Zeit!

Um die Augen zu erfreuen, um über hochwertige Kreationen zu staunen, um ein kleines, einzigartiges und originelles Geschenk zu finden, um Kunsthandwerker und Künstler aus unserer Region zu treffen und mit ihnen zu diskutieren… Kleiner Markt mit Kunsthandwerkern und Künstlern, organisiert von der Vereinigung « La Chrysalide », eine sechste Ausgabe.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Un mercatino di Natale prima del tempo!

Per il piacere degli occhi, per ammirare creazioni di qualità, per trovare un regalo unico e originale, per incontrare e chiacchierare con gli artigiani e gli artisti della nostra regione… Un piccolo mercato per artisti e artigiani, organizzato dall’associazione « La Chrysalide », giunto alla sua sesta edizione.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

¡Un mercado de Navidad antes de tiempo!

Para el placer de sus ojos, para maravillarse con creaciones de calidad, encontrar un regalo único y original, conocer y charlar con los artesanos y artistas de nuestra región… Un pequeño mercado de artistas y artesanos, organizado por la asociación « La Chrysalide », que celebra su sexta edición.

Refrescos y tentempiés in situ.

