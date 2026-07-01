Marché des artistes Place Dom Calmet Senones

Informations pratiques

Senones

Marché des artistes

Place Dom Calmet Cloître Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09

Les artistes de la région vous donnent rendez-vous au coeur de l’abbaye de Senones, dans le cadre somptueux du cloître afin de vous présenter leurs plus beaux chefs-d’oeuvre.Tout public

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Place Dom Calmet Cloître Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 22 28 05 38 mdasenones@gmail.com

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English :

Artists from the region invite you to join them in the heart of Senones Abbey, in the magnificent setting of the cloister, to showcase their finest masterpieces.

L’événement Marché des artistes Senones a été mis à jour le 2026-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES