Marché des artistes Place Dom Calmet Senones
dimanche 19 juillet 2026 · Place Dom Calmet · Senones
Informations pratiques
Senones
Marché des artistes
Place Dom Calmet Cloître Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09
Les artistes de la région vous donnent rendez-vous au coeur de l’abbaye de Senones, dans le cadre somptueux du cloître afin de vous présenter leurs plus beaux chefs-d’oeuvre.Tout public
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Place Dom Calmet Cloître Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 22 28 05 38 mdasenones@gmail.com
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English :
Artists from the region invite you to join them in the heart of Senones Abbey, in the magnificent setting of the cloister, to showcase their finest masterpieces.
L’événement Marché des artistes Senones a été mis à jour le 2026-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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