Marché des Arts du feu Place Ste Cécile Albi

Place Ste Cécile Au pied de la Cathédrale Sainte Cécile Albi Tarn

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Au pied de la Cathédrale d’Albi, 36 artisans céramistes, verriers et métalliers, vous proposent leurs oeuvres.

Place Ste Cécile Au pied de la Cathédrale Sainte Cécile Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 77 93 66 66 artsdufeu.albi81@orange.fr

English :

At the foot of Albi Cathedral, 36 ceramists, glassmakers and metalworkers present their work.

German :

Am Fuße der Kathedrale von Albi bieten Ihnen 36 Kunsthandwerker aus den Bereichen Keramik, Glas und Metall ihre Werke an.

Italiano :

Ai piedi della Cattedrale di Albi, 36 ceramisti, vetrai e metallurgici espongono le loro opere.

Espanol :

Al pie de la catedral de Albi, 36 ceramistas, vidrieros y metalistas exponen sus obras.

