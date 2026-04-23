Marché des Arts et Artisanat Husseren-Wesserling
Marché des Arts et Artisanat Husseren-Wesserling mercredi 1 juillet 2026.
Husseren-Wesserling
Marché des Arts et Artisanat
rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Tous les dimanches de Juillet et Août, l’association Art Is Show invite artistes et artisans. Un Marché des Arts & Artisanat aura lieu autour du bâtiment,
Le Transformateur Atelier Bourgois situé rue du Parc à Husseren Wesserling de 10h30 à 18h
Tous les dimanches de Juillet et Août, l’association Art Is Show invite artistes et artisans. Un Marché des Arts & Artisanat aura lieu autour du bâtiment,
Le Transformateur Atelier Bourgois situé rue du Parc à Husseren Wesserling de 10h30 à 18h 0 .
rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 37 18 61 44
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English :
Every Sunday in July and August, the Art Is Show association invites artists and craftspeople. An Arts & Crafts Market will be held around the building,
Le Transformateur Atelier Bourgois on rue du Parc in Husseren Wesserling from 10.30am to 6pm
L’événement Marché des Arts et Artisanat Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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