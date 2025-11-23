Marché des arts et des saveurs Granville
Marché des arts et des saveurs Granville dimanche 23 novembre 2025.
Marché des arts et des saveurs
63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Le traditionnel marché artisanal du Téléthon approche !
C’est l’occasion idéal pour commencer vos cadeaux de Noël 34 exposants seront présent pour vous accueillir.
Entrée libre .
63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 03 05 maurice.lecouvey@orange.fr
