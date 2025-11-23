Marché des arts et des saveurs Granville

Marché des arts et des saveurs

63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Le traditionnel marché artisanal du Téléthon approche !

C’est l’occasion idéal pour commencer vos cadeaux de Noël 34 exposants seront présent pour vous accueillir.

Entrée libre .

63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 03 05 maurice.lecouvey@orange.fr

