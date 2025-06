Marché des arts et des saveurs Lantriac 4 juillet 2025 18:00

Haute-Loire

Marché des arts et des saveurs Place de la mairie Lantriac Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

2025-07-04

Marché des arts et des saveurs

Exposition de producteurs locaux et artisanat

Buvette et restauration sur place.

Soirée en musique avec Garage Band

Place de la mairie

Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contactmairielantriac@gmail.com

English :

Arts and flavours market

Exhibition of local producers and crafts

Refreshments and food on site.

Evening music with Garage Band

German :

Markt der Künste und Geschmäcker

Ausstellung lokaler Produzenten und Kunsthandwerk

Erfrischungsgetränke und Speisen vor Ort.

Musikalischer Abend mit Garage Band

Italiano :

Mercato delle arti e dei sapori

Esposizione di produttori locali e artigianato

Rinfreschi e cibo in loco.

Musica serale con Garage Band

Espanol :

Mercado de artes y sabores

Exposición de productores y artesanos locales

Refrescos y comida in situ

Música nocturna con Garage Band

