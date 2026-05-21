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Marché des Ateliers ATELIERS JEAN MOULIN Plouhinec

Marché des Ateliers ATELIERS JEAN MOULIN Plouhinec mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : ATELIERS JEAN MOULIN

Adresse : 27 rue de la République

Ville : 29780 Plouhinec

Département : Finistère

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Tarif :

Plouhinec

Marché des Ateliers

ATELIERS JEAN MOULIN 27 rue de la République Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-07-01

Artisanes, artisans et artistes des ateliers Jean Moulin vous ouvrent leurs ateliers tous les mercredis de l’été. Céramiques, peintures, impressions textiles, sculptures et bien plus… venez flâner et découvrir leurs activités dans un lieu foisonnant à deux pas du sentier des douaniers !   .

ATELIERS JEAN MOULIN 27 rue de la République Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 22 94 12 45 

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English :

L’événement Marché des Ateliers Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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